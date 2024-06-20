  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ebru Yaşar doludizgin

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, bayram konserlerine doludizgin devam ediyor.

Ebru Yaşar doludizgin

Bayramın ikinci günü Batum'da sahne alan Yaşar, üçüncü gününde Vogue Hotel'deydi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, "Bayramı ve Babalar Günü'nü nasıl kutladınız?" sorusuna, "Çok güzel geçti. Çifte kutlama oldu. Çocuklar babaları için pasta hazırladı. Çok keyifli bir kutlama oldu." diyerek yanıt verdi.  

Ebru Yaşar doludizgin

"SEVDİĞİM İŞİ YAPIYORUM" 

Her bayramda olduğu gibi bu bayramın da yoğun geçtiği kendisine hatırlatılan Yaşar, "Sevenlerimizle buluşmak çok güzel. Kendimi onlara ait hissediyorum ama ailemle olmayı da seviyorum. Hayatın neleri getirip götüreceğini bilmiyoruz. Ben sadece anı yaşamaya çalışıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum." dedi.  

"BÜYÜK MUTLULUK" 

Son olarak geçtiğimiz ay çıkan albümünü başarısını değerlendiren Yaşar, "Bir şarkıcı için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Genç arkadaşlarımla yaptığım iş birlikleri yerini buluyor. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Bu albümün dışında 3 çok güzel şarkı daha var. Onları da yavaş yavaş değerlendireceğiz." dedi. Başarılı sanatçı bayramın dördüncü gününde Jolly Joker Alaçatı sahnesinde sevenleriyle buluştu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ahu Tuğba'nın rahatsızlığının nedeni belli oldu
  Magazin

Ahu Tuğba'nın rahatsızlığının nedeni belli oldu

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile davalık mı? Şarkıcı ilk kez konuştu!
  Magazin

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile davalık mı? Şarkıcı ilk kez konuştu!

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!
  Magazin

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!

Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü
  Gündem

Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi
  Magazin

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi

'Kalbim Affeder' yayında
  Magazin

'Kalbim Affeder' yayında