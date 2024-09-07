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Ebru Yaşar’dan yeni düet

Son albümü  “Yine Çalıyor” ile büyük bir başarıya imza atan Ebru Yaşar’dan yeni şarkı sürprizi geldi.

Ebru Yaşar’dan yeni düet

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, müzik dünyasının sevilen ikilisi Burak Bulut  & Kurtuluş Kuş ile “Anılara Dalarız” şarkısında düet yaptı. Listelerde zirveye çıkan hit düetleriyle çok konuşulan Ebru Yaşar, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş üçlüsü ikinci kez yaptıkları ortak çalışmalarıyla yeniden müzikseverin karşısına çıkarak sürpriz yaptılar.

Ebru Yaşar’dan yeni düet

Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Bodrum’da klip çekildi. Trıo düet Mahzen Medya etiketiyle tüm müzik platformlarında yayınlanarak yerini aldı.

Ebru Yaşar’dan yeni düet

İKİNCİ DÜET OLDU!

İlk kez 2021 yılında ‘İçime Ata Ata’ isimli ortak çalışmasıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş üçlüsü yeni şarkıları ile ikinci kez düet yapmış oldular.

Üçlünün son ortak çalışması olan ‘Anılara Dalarız’ Türk müziğinin temel enstrumanlarından Ud nağmelerinin hakim olduğu Türk - Trap tarzının harmanlandığı soundlara sahip olmasıyla özellikle dikkat çekiyor.

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