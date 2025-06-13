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Ebru Yaşar’dan yaza özel sürpriz

Ebru Yaşar’dan yaza özel sürpriz. İşte detaylar...

Ebru Yaşar’dan yaza özel sürpriz

Kariyeri boyunca sayısız hit’e imza atan Ebru Yaşar, yaz sezonuna sürprizlerle damga vurmaya devam ediyor. Affet ve Yıllar Sonra adlı şarkılarıyla yazı karşılayan Yaşar, şimdi de dijital müzik dünyasının parlayan iki genç ismi Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı özel düetle gündemde.

 

 Ebru Yaşar’dan yaza özel sürpriz

Müzikte kuşakları buluşturan Sanmadan Git adlı Ebru Yaşar’ın yeni single’ı 13 Haziran tarihinde yayınlandı. Hem güçlü vokali hem de müzikal vizyonuyla tanınan Yaşar, bu projede dijital platformlarda milyonlara ulaşan Sıla ve Samet ile iş birliği yaparak genç müzisyenlere alan açtı. Söz ve müziği iki genç müzisyene ait olan şarkının düzenlemesinde Onur Atlı’nın imzası bulunuyor. Ebru Yaşar ile Sıla ile Samet, şarkıyı ayrıca kliplendirerek, Taha Baldır’ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

 Ebru Yaşar’dan yaza özel sürpriz

Son dönemde büyük başarı kazanan Sıla Şahin ve Samet Kardeşler’in Aldanırım adlı şarkısı, Spotify’da 42 milyon dinlenmeyi, YouTube’da ise 90 milyona yakın izlenmesiyle dönemin en çok konuşulan şarkıları arasında yer almıştı.

Ebru Yaşar’dan yaza özel sürpriz
Yaza damga vurması beklenen Sanmadan Git, hem müzikal anlamda hem de kuşaklar arası iş birliği açısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor. Sanmadan Git tüm dijital platformlarda yayında.

 

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