Ebru Yaşar’dan unutulmaz konser

Etkinlik alanını dolduran binlerce hayranı, sanatçının dillere pelesenk olmuş şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ebru Yaşar, enerjisi ve sahne performansıyla izleyicileri büyülerken, konser alanında coşku doruklara çıktı.

Kültür Yolu Festivali’nin en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, yoğun katılım ve renkli anlarla hafızalara kazındı. Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada, “Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk. İstanbul’a ve Ümraniye’ye sonsuz teşekkürler!” dedi.

Festival kapsamında farklı etkinlikler ve konserlerle İstanbul, kültürel zenginliğini ve dinamizmini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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