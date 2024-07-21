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Ebru Yaşar'dan sahnede Kıbrıs mesajı

Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki Les Ambassadeurs Hotel'de sahne aldı.

Ebru Yaşar'dan sahnede Kıbrıs mesajı

Kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konserde Kıbrıs halkı ile birlikte dillere pelesenk olmuş şarkılarını arka arkaya seslendirdi.

Ebru Yaşar'dan sahnede Kıbrıs mesajı

İki saat sahnede kalan Yaşar, "Bugün 20 Temmuz ve Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz çok güçlü ve bir milletiz. Türkiye ve KKTC bölünmez bir bütündür." dedi.

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