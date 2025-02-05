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Ebru Yaşar'dan sahne şovu

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dan sahne şovu... İşte detaylar...

Ebru Yaşar'dan sahne şovu

Sevilen sanatçı Ebru Yaşar önceki akşam Yeni Gazino’daki sahnesinde en sevilen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

 Ebru Yaşar'dan sahne şovu

Repertuarı, sahne performansı ve şıklığı ile Yeni Gazino’da izleyenlere unutulmaz bir konser yaşatan Ebru Yaşar, en sevilen şarkılarını söyledi.

 Ebru Yaşar'dan sahne şovu

Sahnede şıklığıyla da dikkat çeken Ebru Yaşar, ‘Kafamın Içi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’,

 

 Ebru Yaşar'dan sahne şovu

‘Yoksun’ gibi sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

 Ebru Yaşar'dan sahne şovu

Sahnede zaman zaman izleyicileriyle sohbet eden sanatçı, kendisini Mersin, Van, Hatay,

 Ebru Yaşar'dan sahne şovu


Almanya, İngiltere ve Dubai’ye kadar birçok yerden izlemeye gelenler olduğunu görünce seyircilerine teşekkür etti.

 Ebru Yaşar'dan sahne şovu

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