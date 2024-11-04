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Ebru Yaşar'dan rekor!

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'dan rekor! İşte detaylar...

Ebru Yaşar'dan rekor!

Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir ve Antalya’da sahne aldı. Bir gün arayla hem Ege’yi hem Akdeniz’i şarkılarıyla fetheden sanatçının hayranları alanlara sığmadı.

 Ebru Yaşar'dan rekor!

Şarkıları ve sahnesiyle Türk Müziği’nin en sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya’da birbiri ardına iki konser gerçekleştirdi. 2 Kasım Cumartesi akşamı Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda konser veren Ebru Yaşar, 3 Kasım Pazar günü de Antalya Konyaaltında sahnedeydi. Her iki konserde toplam 350 bini aşkın izleyici ile buluşan Yaşar, sahnesinden izleyenlere teşekkürlerini sundu.

 Ebru Yaşar'dan rekor!


İki saat süren konserlerinde Ebru Yaşar, ‘Kafamın İçi’, ‘Yoksun’, ‘Kehribar’ gibi son yılların en çok dinlenen ve liste başı olan şarkılarının yanı sıra ‘Ben Bilmem’, ‘Seni Anan Benim İçin Doğurmuş’ gibi klasikleriyle de sevenlerini coşturdu.

 Ebru Yaşar'dan rekor!

KUŞAKLAR ŞARKILARIMDA BULUŞUYOR
İzmir’de siyah straplez elbisesiyle kendine hayran bıraktıran Ebru Yaşar, Antalya sahnesinde ise drape detaylı pastel tonlarında bir kostüm giydi. Her iki konserde de sahnede zarafetiyle dikkati çeken sanatçı, konserlerine gösterilen yoğun ilgi hakkında konuştu.

Ebru Yaşar'dan rekor!

Ebru Yaşar, “Son yıllarda yaptığım şarkıları genç kuşaklar alıp bağrına bastı, tüm platformlarda liste başı yaptılar. Geçmiş yıllardaki şarkılarımla aileleri beni dinlerken şimdi onlar da bu şarkıları keşfediyor. Kuşakları buluşturan konserler oldu.” dedi.

 

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