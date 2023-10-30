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Ebru Yaşar'dan özel repertuvar

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dan özel repertuvar... İşte detaylar...

Ebru Yaşar'dan özel repertuvar

Cumhuriyetin 100’cü yıl kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı. Yaşar, geceye özel repertuarı ve sahne performansı ile tam not aldı. 2 bin 500 kişiye unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşatan başarılı sanatçı sahneden inmeden tüm salonu ayağa kaldırıp 10’cı yıl marşıyla konserini bitirdi.

Ebru Yaşar'dan özel repertuvar
Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Böyle bir tarihimiz olduğu için ve bugüne tanıklık ettiğimiz için çok mutluyum. Bu çok büyük bir onur. Cumhuriyet başka bir tanım, minnettarız. Cumhuriyetimiz kutlu, mutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet, saygı ve minnet ile anıyoruz” dedi.

Ebru Yaşar'dan özel repertuvar
Özel bir repertuvar hazırladığını söyleyen Yaşar, "Kendi şarkılarımın dışında sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını okumayı da çok seviyorum. Her sahneme titizlik ve heyecanla çıkıyorum” dedi.

Ebru Yaşar'dan özel repertuvar

Yeni albüm müjdesini veren Ebru Yaşar, "8 yada 10 şarkıdan oluşan bir albüm olacak” dedi. Son zamanlarda albüm yerine single tercih edildiği hatırlatılan Yaşar, "Ben albüm yapmayı seviyorum, bu duyguların unutulmasını istemiyorum. Her şarkıda bir şey bulasınlar istiyorum” şeklinde konuştu.

Ebru Yaşar'dan özel repertuvar

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