 Ebru Yaşar’dan kostüm tüketimine yeni yaklaşım

Ebru Yaşar önceki gün Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Hit şarkıları, sahne performansıyla dikkati çeken Ebru Yaşar, gold detaylı siyah sahne kostümüyle de göz kamaştırdı. Ebru Yaşar, elbisesinin birkaç yıl önce yaptırıldığını söyleyerek, “Kadınların işi zor. Görsel bir iş yaptığımız için kıyafetlerimize özen göstermek gerekiyor ama bu, her sahne için yeni kıyafet anlamına gelmiyor. Kıyafetlerimi geri dönüştürerek yeniden kullanmayı seviyorum. Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum. Geri dönüşüme inanıyorum. Kullan-at insanı hiç olmadım. Doğaya ve insana saygı duyduğumuz için elimizden geldiği kadar her şeyi geri dönüştürmeliyiz” diyerek sahne şıklığında sürdürülebilirliği benimsediğini ifade etti.



Yaşar, giymediği kıyafetleri nasıl değerlendirdiğiyle ilgili ise şöyle konuştu: “Öğrencilik yıllarımdan beri başkalarıyla paylaşmayı seviyorum. Bu alışkanlık içimde hep vardı”

YAZ SÜRPRİZLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

Müzikal açıdan dolu dolu bir yaz geçiren sanatçı, Affet ve Yıllar Sonra şarkılarının ardından Samet Kardeşler ve Sıla Şahin ile düet yaptığı Sanmadan Git ile listelerdeki yerini sağlamlaştırdı. Yaşar, “Planlarımız tam istediğimiz gibi gidiyor. Yaz bitmeden yeni şarkılar da gelecek. Sevenlerime ne yapsam az. Onların duygularına hitap etmek beni mutlu ediyor” diye konuştu.

SAHNEDE BURAK BULUT SÜRPRİZİ

Ebru Yaşar’ın sahnesini izlemeye Burak Bulut ve nişanlısı Eda Sakız da geldi. “Kehribar” şarkısında Ebru Yaşar ile birlikte sahneye çıktı. İki müzisyen “Affet” şarkısını söylediğinde ise ikiliye Burak Bulut’un nişanlısı Eda Sakız da sahnede eşlik etti.

YAZI BODRUM’DA GEÇİRECEK

Okulların tatil olmasıyla birlikte ailecek Bodrum’a taşındıklarını söyleyen Ebru Yaşar, “İstanbul’dan erken ayrıldım. 3 ay Bodrum’dayız. Çünkü evimizin yıllardır ertelediğimiz tadilatını yaptırıyoruz. Kış çok yoğun geçti, şimdi evdeyim ve ailemle dinleniyorum” dedi.

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