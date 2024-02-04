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Ebru Yaşar’dan konserinde hayranlarına sürpriz

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu… Ebru Yaşar konsere özel repertuarı ve sahne performansı ile hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Başarılı sanatçı konserde Pınar Kerimoğlu imzalı iki kostüm giyerken zarafetiyle de yine büyüledi. 

Ebru Yaşar’dan konserinde hayranlarına sürpriz

Ebru Yaşar konserde hazırlık aşamasında sona yaklaştığı albümünden hayranlarına sürpriz yaparak piyasaya çıkardığı düeti ‘Yoksun’u Siyam ile birlikte sahnede ilk kez okudu. Yaşar ile Siyam şarkılarını yoğun istek üzerine iki kez üst üste seslendirirken seyirciler tarafından alkış yağmuruna tutuldular. 

Ebru Yaşar’dan konserinde hayranlarına sürpriz

Ebru Yaşar, konser öncesi gazeteciler sorularını yanıtladı… Başarılı sanatçı yeni şarkısı ‘Yoksun’un heyecanını paylaşırken , "Çok tatlı telaşlarımız var. Şarkımız da trendlerde, Siyam ile çok güzel bir düet yaptık. Normalde albüm şarkısıydı. Ama bir şekilde irtibata geçtik ve içinde yer almak istedi. Ben de seve seve tabii ki kabul ettim. Ben böyle yeni şeyler yapmayı seviyorum. Bugün de kendisi burada geldi. Birlikte sahnemizde şarkıyı söyleyeceğiz. Sadece albümde bir şarkım eksik kaldı. Onun yerini doldurmam gerekiyor. Birazcık albümü uzatıcaz herhalde” ifadesini kullandı. Yeni şarkısı "Yoksun'un" klibinden de bahseden Ebru Yaşar, "Klip sektöründe artık çok fazla şeyler yapılmıyor. Olabilenin en güzelini çıkarmaya çalışıyorum." dedi.  

Ebru Yaşar’dan konserinde hayranlarına sürpriz

Sahnelerinden ve şarkılarından da bahseden başarılı sanatçı, "Ben eğlenmediğim, o ruha girmediğim, samimiyetsiz olan hiç bir şeyi kabul etmiyorum. Bu benim şarkılarımda da böyledir. Ben içinde olacağım ve eğleneceğim. Önce eğleneceğim ki ondan sonra eğlendireceğim. Bunu çok iyi biliyorum ve farkındayım." diye konuştu.

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