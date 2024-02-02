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Ebru Yaşar’dan hayranlarına sürpriz

‘Kehribar’ parçasıyla dinlenme rekorları kıran Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar’dan hayranlarına albüm öncesi şarkı sürprizi…

Ebru Yaşar’dan hayranlarına sürpriz

Yeni albüm çalışmasında sona gelen Ebru Yaşar, hayranlarına sürpriz yaparak İranlı şarkıcı Siyam ile düet yaptığı ‘Yoksun’ şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.

Ebru Yaşar’dan hayranlarına sürpriz

Söz ve müziğini Esad Fidan, Siyam, Ramazan Kızılpınar’ın paylaştığı, düzenlemesi Esad Fidan, süpervizorlüğünü Melisa Avuncan ve yönetmenliğini Ecem Gündoğdu’nun üstlendiği klip bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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