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Ebru Yaşar'dan aile mesajı!

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dan aile mesajı! İşte detaylar...

Ebru Yaşar'dan aile mesajı!

Ebru Yaşar, önceki gece Maslak 1453'deki Yeni Gazino'da sahne aldı.

Ebru Yaşar'dan aile mesajı!

Bayramın yoğun geçeceğini belirten Yaşar, "Önce ailem! Bayramın birinci günü ailemle olacağım. Ardından 3 gün üstüste sahnelerimiz olacak" dedi.

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