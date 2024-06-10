Ebru Yaşar'dan aile mesajı!

Ebru Yaşar, önceki gece Maslak 1453'deki Yeni Gazino'da sahne aldı.

Bayramın yoğun geçeceğini belirten Yaşar, "Önce ailem! Bayramın birinci günü ailemle olacağım. Ardından 3 gün üstüste sahnelerimiz olacak" dedi.

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