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Ebru Yaşar beyazlar içinde

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar beyazlar içinde... İşte detaylar...

Ebru Yaşar beyazlar içinde

Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan başarılı şarkıcı, uzun süre vakit geçirdiği mağazada yeni sezon ürünlerini inceleyip bol bol alışveriş yaptı.

 Ebru Yaşar beyazlar içinde

Güzel şarkıcı, daha sonra meydan katında bir restorana geçerek kahve içip yorgunluğunu attı. Akşam yemeğinin ardından AVM’den ayrılmak için aracına yönelen Yaşar, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Başarılı şarkıcının beyazlar içindeki şık tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

 

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