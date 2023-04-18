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Ebru Şallı üç yıl önce kaybettiği oğlu Pars ile ilgili ilk kez konuştu

Ünlü model Ebru Şallı, 10 yaşında kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık sürecinde yaşadıklarını ilk kez anlattı. İşte haberin detayları...

Ebru Şallı üç yıl önce kaybettiği oğlu Pars ile ilgili ilk kez konuştu

 

NTV'de hafta içi her gün ekrana gelen Bambaşka Sohbetler'de, Ceyda Düvenci'nin konuğu Ebru Şallı oldu. BBO Yapım'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği programda Ebru Şallı, 10 yaşında kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık sürecinde yaşadıklarını ilk kez anlattı. "Pars'ın hastalık süreci başladığında büyük oğlumu yurtdışındaki okuluna 1 yıl erken yolladık" diyen Ebru Şallı, oğlunun hastalığını kimseyle paylaşmamasının nedenlerini de anlattı.

Ebru Şallı üç yıl önce kaybettiği oğlu Pars ile ilgili ilk kez konuştu
"YÜZ FELCİ GEÇİRDİM"
Ceyda Düvenci'nin "2 buçuk yıllık süreci hiç duyurmadın" yorumuna Ebru Şallı "Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu... İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama, çok rica ettim, çok mücadele verdim. Sağolsunlar onlar da beni kırmadılar. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Pars hastanede yatarken, hastanede çalıştım... Kolay bir süreç değildi; yüz felci geçirdim üzüntüden, herkes bilmiyor bunu" dedi.

Ebru Şallı üç yıl önce kaybettiği oğlu Pars ile ilgili ilk kez konuştu

"HER GÜN SPOR YAPMIYORUM"

Ebru Şallı Ceyda Düvenci'ye düşünülenin aksine spor hastası olmadığını belirterek "Haftanın 2 ya da 3 günü spor yapıyorum. Öyle düşünüldüğü gibi spor hastası değilim, her gün spor yapmıyorum" da dedi.

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