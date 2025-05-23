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Ebru Şallı'nın AVM tarzı!

Ünlü model Ebru Şallı'nın AVM tarzı! İşte detaylar...

Ebru Şallı'nın AVM tarzı!

Ebru Şallı, İstinyePark AVM'de görüntülendi.

  Ebru Şallı'nın AVM tarzı!

Mağazaları gezip alışveriş yapan güzel model, alışveriş sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Muhabirlerin hatırını sorması üzerine, "Her şey yolunda. Alışveriş bitti, şimdi çocuklarla yemek yiyeceğiz" dedi.

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