  Ebru Şallı'nın AVM tarzı!

Ebru Şallı, İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Mağazaları gezip alışveriş yapan güzel model, alışveriş sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Muhabirlerin hatırını sorması üzerine, "Her şey yolunda. Alışveriş bitti, şimdi çocuklarla yemek yiyeceğiz" dedi.

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