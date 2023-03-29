SnobMagazin.com

Ebru Şallı Boşanma Kararı Aldı

Ünlü model Ebru Şallı’nın iş insanı Uğur Akkuş’la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi. Şallı'nın geçtiğimiz aylarda eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. İşte haberin detayları...

Ebru Şallı Boşanma Kararı Aldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şallı'nın evliliğinde kriz çıktı. Ülkemizin önde gelen modellerinden Ebru Şallı’nın iş insanı Uğur Akkuş’la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi. Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri konuşuluyor. Küçük yaşlardan beri çalışma hayatında olan ve üretken kimliğiyle tanınan Ebru Şallı, uzun süredir özellikle internette büyük ilgi gören kendi güzellik markasının çalışmalarıyla ilgileniyor.

Ebru Şallı Boşanma Kararı Aldı

Şallı'nın geçtiğimiz aylarda eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?