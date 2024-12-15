Ebru Şallı boşanma aşamasında olduğu Uğur Akkuş tarafından tehdit edildiğini açıkladı!

Ebru Şallı, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Akkuş tarafından tehdit edildiğini açıkladı.



Model, uzun süredir şiddete de maruz kaldığını söyledi.



Şallı, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.