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Ebru Şahin'in Tulum tatili devam ediyor

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in Tulum tatili devam ediyor. İşte detaylar...

Ebru Şahin'in Tulum tatili devam ediyor

Ebru Şahin, Tulum tatiline devam ediyor.

Ebru Şahin'in Tulum tatili devam ediyor
Oyuncu, hayvanat bahçesine gitti.

 Ebru Şahin'in Tulum tatili devam ediyor

Şahin, maymun ve bukalemun ile çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Oyuncuya beğeni yağdı. 

 

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