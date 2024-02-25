 Ebru Şahin'in Tulum tatili devam ediyor

Ebru Şahin, Tulum tatiline devam ediyor.



Oyuncu, hayvanat bahçesine gitti.

Şahin, maymun ve bukalemun ile çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Oyuncuya beğeni yağdı.

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