  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ebru Şahin'in tatil kombini

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in tatil kombini... İşte detaylar...

Ebru Şahin'in tatil kombini

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, tatile devam ediyor.

Ebru Şahin'in tatil kombini
Oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ebru Şahin'in tatil kombini
Şahin, kombiniyle dikkat çekti.

Ebru Şahin'in tatil kombini
Oyuncuya beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi
  Magazin

Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi

Rami Narin, 'Karadut' dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor
  Magazin

Rami Narin, 'Karadut' dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor

Hülya Koçyiğit: Belediyeler üzerine düşen görevleri yapmalı
  Magazin

Hülya Koçyiğit: Belediyeler üzerine düşen görevleri yapmalı

'Galata' filminin festival yolculuğu başladı
  Magazin

'Galata' filminin festival yolculuğu başladı

Ünlü isimlerin tatil keyfi
  Magazin

Ünlü isimlerin tatil keyfi

Cemiyetin trend buluşması
  Cemiyet

Cemiyetin trend buluşması