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Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu

Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu. İşte detaylar...

Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” 15 Ekim Salı günü izleyiciyle buluşuyor.

 Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu

Güzel oyuncu Ebru Şahin dizide genç ve bekar anne Nazlı Orman karakterine hayat veriyor.

 Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu

Gizli Bahçe’de, tüm hayatını oğlu Memo’ya adayan Nazlı, Demir’in başlattığı velayet savaşına karşı verdiği büyük mücadele ile ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak.

Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu
Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek dizide Nazlı,

Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu
kimseye muhtaç olmadan oğlunu büyütmek için elinden geleni yaparken hayatının en büyük savaşına girdiği Demir’le birlikte (Murat Yıldırım) aşkla da tanışacak.

 Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu

Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin,

Ebru Şahin'in 'Gizli Bahçe' dizisindeki rolünün detayları belli oldu
yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği “Gizli Bahçe” 15 Ekim Salı günü saat 20.00’de NOW’da.

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