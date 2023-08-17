 Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile tatiline devam ediyor.

Oyuncu, bikinili karesini yayınladı.

Şahin, sarı ve siyah renkli bikinisiyle kendisini kaplana benzetti.

Oyuncu, fit vücudu ve güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

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