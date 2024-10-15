 Ebru Şahin ile Murat Yıldırım 'Gizli Bahçe'yi anlattı!

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı büyük merakla beklenen “Gizli Bahçe” dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Ebru Şahin ilk kez canlandırdıkları karakterleri ve diziyi anlattılar.



MURAT YILDIRIM: "DEMİR, ÇOCUKLARIN DOĞRU İNSANLAR TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANAN BİRİ VE BU KONUDA HASSAS"

Dizide ünlü bir mimar olan Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım, çatışmaları çok güçlü bir dizi ile izleyici karşısına çıkacaklarını belirterek “Bütün karakterlerin kendi hikayesinde verdikleri mücadeleler ayrı ayrı çok etkileyici. Karakterlerin arasındaki ilişkiler çok gerçekçi. Hikaye sürprizlerle dolu. Beni de en çok etkileyen bunlar oldu.” dedi. Gizli Bahçe için Fas’ın, büyüleyici şehri Marakeş’te kamera karşısına geçen Yıldırım, canlandırdığı karakteri şöyle anlatıyor: “Demir, Marakeş’te yaşayan çok başarılı bir mimar. Ailesinden yana yüzü gülmediği için onları terk edip taşınmış. Çocukların doğru insanlar tarafından yetiştirilmesi gerektiğine inanan biri ve bu konuda hassas. İnsanlara karşı mesafeli dursa da kesinlikle çok duyarlı bir insan.” diyor.

EBRU ŞAHİN: "SENARYOYU OKUDUĞUMDA ETRAFIMDA VE KENDİ AİLEMDEKİ KADINLARIN MÜCADELESİNİ GÖRDÜM!"

Gizli Bahçe’de güçlü, genç ve bekar bir anneyi canlandıran güzel oyuncu Ebru Şahin, Nazlı’yı anlatıyor:” Maddi zorluklara, hayatın getirdiği sıkıntılara rağmen güçlü ve dayanıklı kalma iradesini oğlundan alan Nazlı, Memo için mücadele eden, bağımsız ve sorumluluk sahibi bir anne. Onca darbe ve zorluğa karşı koruduğu dinginliği ve yumuşak yanı, Memo’yu

ilgilendiren konularda onu daha gözü kara ve sert birine dönüştürüyor.” diyor. Diziyi, hayatın içinden, sıcak ve gerçek bir proje olarak anlatan Şahin sözlerine şu şekilde devam ediyor:” Özellikle bekar annelerin ve annelik edenlerin yaşamın yükü altında ezilmeden hayatta kalmaya çalışmalarını, doğrularından vazgeçmeden yaşadıkları zorlukları ve tek başınalıklarından yalnızca kendilerine edebilecekleri sitemleri de aynı yerde buluşturuyor. Bu projeyi okuduğumda etrafımda ve kendi ailemdeki kadınların mücadelesini gördüm, bu yüzden bana çok yakın ve gerçek hissettirdi. Tabii birebir diyemem ama Nazlı'nın çok yönlülüğünü ve kolayı seçmemek için verdiği çabayı, insanlara çarpmadan kendi yolunu çizme anlayışını küçük yaşlardan itibaren tecrübe eden biri olarak özellikle çok sevdim diyebilirim.” diyor.



Bu akşam ilk bölümüyle ekrana çıkacak dizinin konusu; Nazlı (Ebru Şahin), oğlu Memo’yla (Pamir Poyraz) yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar (Murat Yıldırım), vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz’ün üstlendiği “Gizli Bahçe” bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de NOW’da.

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