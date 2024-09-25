 Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yeni evleri bakın nerede?

Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu. Osman, eşi Ebru Şahin ile birlikte Ebru Şahin ile Atina'da ev tuttu.



Şahin, ev için Atina'ya gitti.

Yunanistan karelerine oyuncu, "Bir küçük ev tutma meselesi ve güzel denk gelişler" dedi.

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