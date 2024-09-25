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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yeni evleri bakın nerede?

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yeni evleri bakın nerede? İşte detaylar...

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yeni evleri bakın nerede?

Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu. Osman, eşi Ebru Şahin ile birlikte Ebru Şahin ile Atina'da ev tuttu.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yeni evleri bakın nerede?
Şahin, ev için Atina'ya gitti.

 Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yeni evleri bakın nerede?

Yunanistan karelerine oyuncu, "Bir küçük ev tutma meselesi ve güzel denk gelişler" dedi.

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