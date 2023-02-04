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Ebru Şahin'den Çağatay Ulusoy Açıklaması

Ebru Şahin hem Lavanta Konağı adlı dizi hem de Centilmen filmi hakkında konuştu. Şahin, “Centilmen”deki partneri Çağatay Ulusoy’la çok güzel iletişim kurduklarını söyledi. 

Ebru Şahin&#039;den Çağatay Ulusoy Açıklaması

Oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam Galataport Frankie adlı mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. 

Ebru Şahin&#039;den Çağatay Ulusoy Açıklaması

Şahin hem Lavanta Konağı adlı dizi hem de Centilmen filmi hakkında konuştu. 

Ebru Şahin&#039;den Çağatay Ulusoy Açıklaması

‘Lavanta Konağı’nın çekimlerinin devam ettiğini belirten Şahin “Yeni başladık aslında. Her şey çok taze ama güzel bir ekip oluşturuldu. Herkes yıllardır birlikte çalışıyormuş gibi çok keyifli ilerliyor. Güzel bir proje olacağını umuyorum" dedi. 

Ebru Şahin&#039;den Çağatay Ulusoy Açıklaması

Dijital platformda yakın zamanda yayınlanacak olan Centilmen filmi için Çağatay Ulusoy ile kamera karşısı geçen Ebru Şahin, partneri hakkında “Çok güzel bir proje oldu. Çağatay ile çok güzel iletişim kurduk. Bütün ekiple birlikte çok güzel bir iş çıkardığımızı umuyorum'' diye konuştu.
 

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