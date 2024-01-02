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Ebru Şahin: Biriyle şarkı paylaşmak, birlikte söylemek beni çok mutlu ediyor

Güne erken başladığı, sakinlikte kendisiyle ya da sevdikleriyle olduğu, üretebildiği bir günü huzur olarak tanımlayan, güzel ve başarılı oyuncu “Ebru Şahin MAG Ocak sayısına konuk oldu.

Ebru Şahin: Biriyle şarkı paylaşmak, birlikte söylemek beni çok mutlu ediyor

Tiyatro ve dallarıyla uğraşıp oyuncu olmak istediğini, aslında küçükken her ekran başına geçtiğinde hissettiğini belirten güzel oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.

Ebru Şahin: Biriyle şarkı paylaşmak, birlikte söylemek beni çok mutlu ediyor

Sporu yalnızca fizik iyileşmesi için değil, aslında zihne sağladığı faydaları sebebiyle de sevdiğini anlatan başarılı oyuncu, güzel sesiyle de kendisine hayran bırakıyor. Ebru Şahin, hakkında merak edilenleri MAG Okurlarıyla paylaşırken yeni projelerinin de müjdesini veriyor. "Çok yakında dijital platformlarda yayına girecek olan “Centilmen” filmi ve “Prens” dizisi var.  Televizyona hazırlanan işler için de okumalar yapıyorum, içime sinen anlamlı bir şey bulursam onu da gözden geçireceğim" diyen güzel oyuncu Hercai dizisinin ise kendisi için tılsımlı bir iş ve tecrübe olduğunu söylüyor.

Ebru Şahin: Biriyle şarkı paylaşmak, birlikte söylemek beni çok mutlu ediyor

Duru sesiyle de beğeni toplayan Ebru Şahin müziğin duyguları ritimle, sesle dışarı atmak, iç ritmi özgürleştirmek için inanılmaz bir şans olduğunu ifade ederek "Bazen arkadaş toplanmalarında, tek başıma ya da yakınlarımla; karaoke yaptığımız oluyor. Cedi’nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum. Biriyle bir şarkıyı paylaşmak, birlikte söylemek de beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulunuyor.

 

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