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Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte detaylar...

Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Ebru Polat, Nişantaşı City's AVM'ye girerken görüntülendi.

 Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Aynı zamanda avukat olan şarkıcı, güvenliğe avukat kimliğini göstererek X-Ray cihazından geçmedi.

 Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Polat, "Birçok yere böyle giriyoruz. Avukatların farklı özellikleri var. Üzerimizi arayamıyorlar.

 Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Yedi yıl öncesine kadar havalimanına da aranmadan giriyorduk. Sonra kanun çıktı şimdi hakim ve savcılar giriyor aranmadan giriyor sadece" dedi.

Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!
Birçok dava aldığını belirten Polat, "Ağır ceza davaları aldım. Aslında dönme sebebim geçen sene kadınların, çocukların ve hayvanların haklarıydı. 2024'te bundan çok etkilendim.

Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!
'Elimde altın bileziğim var birilerinin savunması gerek' dedim. Sadece bunlar için döndüm ama bir sürü dava geliyor, alıyorum. Alanım ceza üzerine.

 Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Tekrar avukatlığa döndüğümü bilenler geliyor. Geçen hafta sabun çetesini ifşaladık.

Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!
Onlar inşallah yakında yakalanacaklar. Çok insanın canını yakmışlar. 500 TL ile başlayan serüven 3 milyon TL'ye kadar çıkmış. Birçok kişi, 'Bizde az kalsın para veriyorduk, senin sayende kurtulduk' dedi.

 Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Söyleyemeyeceğim daha tehlikeli davalar da var.

 Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Haftanın 2-3 gün adliye, hafta sonu sahnedeyim. Şarkıcılığı bırakamam, ikisi bir arada gidecek" açıklamasını yaptı.

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