 Ebru Özkan'dan tatil alışveriş

Ebru Özkan, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Meslektaşı Ertan Saban ile evli olan oyuncu, kızı Biricik için alışverişe çıktığını söyledi. Yakın zamanda tatile gideceklerini belirten Özkan, "Tatil için alışverişe çıktım" dedi.

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