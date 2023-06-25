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Ebru Özkan'dan tatil alışveriş

Ünlü oyuncu Ebru Özkan, tatil için alışverişe çıktığını söyledi. İşte haberin detayları...

Ebru Özkan'dan tatil alışveriş

Ebru Özkan, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Ebru Özkan'dan tatil alışveriş

Meslektaşı Ertan Saban ile evli olan oyuncu, kızı Biricik için alışverişe çıktığını söyledi. Yakın zamanda tatile gideceklerini belirten Özkan, "Tatil için alışverişe çıktım" dedi.

Ebru Özkan'dan tatil alışveriş

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