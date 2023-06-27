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Ebru Keskin sesi ve güzelliğiyle mest etti

Güzel şarkıcı Ebru Keskin, önceki akşam Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı. 

Ebru Keskin sesi ve güzelliğiyle mest etti

Yaz boyunca birçok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapacak olan Üzüm Kızı, önceki akşam kapılarını Ebru Keskin ile misafirlerine açtı.

 

Ebru Keskin sesi ve güzelliğiyle mest etti

 

Sevenlerinin karşısına beyaz bir elbiseye ile çıkan Ebru Keskin, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen başarılı şarkıcı, sahnede ki muhteşem performansı kadar enerjisiyle de büyük alkış aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Ebru Keskin, programını “Gaye” parçası ile noktaladı. 

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