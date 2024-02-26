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SnobMagazin.com

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti! İşte detaylar...

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!

Snob Magazin'in haberine göre; Ebru Gündeş, iş insanı Murat Osman Özdemir ile evleniyor.

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!
Çiftin iki yıldır birlikte olduğu iddia ediliyor. Murat Osman Özdemir'in eşi Selin Kabaklı'nın Instagram'dan yazdığı mesaj dikkat çekti.

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!
Selin Kabaklı, "İlahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin..." dedi. Kabaklı, eşi Murat Osman Özdemir'in evliyken Ebru Gündeş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!
Selin Kabaklı, 11 Kasım 2023'te doğum günü kutlamasına eşi ve çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaşıp, "Canım ailem" notunu düştüğü görüldü.

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!

6 Ocak 2023'te ise Kabaklı, romantik mesajla evlilik yıl dönümünü kutladı.

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!
22 Nisan 2023'te ise Kabaklı'nın, eşiyle uçakta karesini yayınladığı görüldü.

Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!

Murat Osman Özdemir'in evliyken Gündeş ile aşk yaşadığı söylentileri günlerdir konuşuluyor. 11 Kasım 2023'te Murat Osman Özdemir ile Selin Kabaklı, bir arada olması kafaları karıştırdı. Kabaklı Instagram'dan eşiyle fotoğraflarını silmeyip, halen Özdemir soyismini kullanması dikkat çekti.

 

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