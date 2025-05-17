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Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti! İşte detaylar...

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!

Snob Magazin'in haberine göre; Ebru Gündeş ile 2024 yılında Dubai'de evlenen Murat Özdemir, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!

Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan iş insanına korumalar eşlik etti.

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!
İş görüşmesi için Nişantaşı'na gittiği öğrenilen Özdemir'in

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!

korumalarıyla dolaşması dikkat çekti.

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!
Dubai sokaklarında düğün konvoyu yaptıkları görüntüleriyle gündem olan Özdemir,

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!

muhabirlerin sorularına cevap vermedi.

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!
Çok fazla ortalarda görünmeyen iş insanı, görüşmesinden sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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