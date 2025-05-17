 Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!

Snob Magazin'in haberine göre; Ebru Gündeş ile 2024 yılında Dubai'de evlenen Murat Özdemir, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan iş insanına korumalar eşlik etti.
İş görüşmesi için Nişantaşı'na gittiği öğrenilen Özdemir'in
korumalarıyla dolaşması dikkat çekti.
Dubai sokaklarında düğün konvoyu yaptıkları görüntüleriyle gündem olan Özdemir,
muhabirlerin sorularına cevap vermedi.
Çok fazla ortalarda görünmeyen iş insanı, görüşmesinden sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.
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