Ebru Gündeş ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Murat Özdemir, evliyken bakın ne yapmış?

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, evlilik hazırlığı yapıyor. Çiftin, kısa süre sonra nikah masasına oturacağı söyleniyor. Özdemir'in iki yıl önce Ebru Gündeş ile çıkan aşk dedikoduları için çıkan haberlere erişim engeli verilmesini talep ettiği ortaya çıktı.



Avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Ceza hakimliğine başvuran iş adamı, Gündeş’le aralarında herhangi bir bağ olmadığını ve haberlerin eşi ile aralarında devam eden boşanma davasını olumsuz etkileyeceğini ileri sürmüştü. Murat Özdemir, Selin Özdemir'den boşandı.

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