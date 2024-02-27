 Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi. Şarkıcıdan ilk mesaj geldi!

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, bugün Dubai'de evlendi. Şarkıcı nikahtan kareyi paylaştı.

Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" dedi

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