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Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi. Şarkıcıdan ilk mesaj geldi!

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi. Şarkıcıdan ilk mesaj geldi! İşte detaylar...

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi. Şarkıcıdan ilk mesaj geldi!

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, bugün Dubai'de evlendi. Şarkıcı nikahtan kareyi paylaştı.

 Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi. Şarkıcıdan ilk mesaj geldi!

Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" dedi

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