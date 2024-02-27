 Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi! Eski eşten göndermeli paylaşım geldi

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir bugün evlendi.



Çift, Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Haberlerin çıkmasının ardından Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı Instagram'dan, "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sende gördün. Duyduklarımı sende duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" diyerek göndermeli paylaşım yağtı.

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