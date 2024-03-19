 Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı!

Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenmişti.



Şarkıcının o dönem hamile olduğu iddia edilmişti.



Gündeş'in son konserindeki fotoğraf kafaları karıştırdı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Ebru Gündeş hamile galiba" yorumunda bulundu.

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