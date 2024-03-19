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Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı!

Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı! İşte detaylar...

Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı!

Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenmişti.

Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı!
Şarkıcının o dönem hamile olduğu iddia edilmişti.

Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı!
Gündeş'in son konserindeki fotoğraf kafaları karıştırdı.

 Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı!

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Ebru Gündeş hamile galiba" yorumunda bulundu.

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