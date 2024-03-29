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Ebru Cündübeyoğlu’ndan şok açıklama! Dizilerde neden yer almadığını açıkladı?

Ebru Cündübeyoğlu’ndan şok açıklama! Dizilerde neden yer almadığını açıkladı? İşte detaylar...

Ebru Cündübeyoğlu’ndan şok açıklama! Dizilerde neden yer almadığını açıkladı?

Snob Magazin'in haberine göre; Ebru Cündübeyoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Tiyatroya devam ettiğini söyleyen oyuncu, "Bir müddet dizi yapmayı düşünmüyorum. Yoğun ve yorucu geliyor artık. Değişik ve farklı rollerle karşılaşmazsam ki uzun zamandır karşılaşmıyorum. Dizi setleri bana tükenmişlik gibi geliyor. Başlangıcı, hazırlık çalışmaları ve karavadan geçirilen vakitler yorucu geliyor. Çok fazla dizi yapmayı düşünmüyorum. İştahımı artıracak bir şey olursa tabii ki neden olmasın. Ekranda birbirini tekrar eden işler olduğunu düşünüyorum. Oyunculuk gerektiren işler olmadığını düşünüyorum" dedi.

 Ebru Cündübeyoğlu’ndan şok açıklama! Dizilerde neden yer almadığını açıkladı?

YENİ ŞARKI GELİYOR
Projelerinden bahseden Cündübeyoğlu, "Kendi yazdığım bir film var. Onun yapımcılığını yapmak istiyorum. Tiyatroda olmak beni tatmin ediyor. Yedi sezondur full doluyor. Şarkı söylediğim projem var. Tiyatro ekibimizle çıkardık. Repertuvar belirledik. Onları da hayata geçirdik. Albümüm var, yaptığım şarkılar var. Yeni albüm yok teyzem Seda Akay'ın projesinde seslendiğim bir şarkı var" diye konuştu.

 

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