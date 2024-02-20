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Ebru Ceylan’ın güzellik sırrı

Sosyal hayatın sevilen hanımlarından Ebru Ceylan, geçtiğimiz gün yakın dostu Aylin Yılmaz’ın kızı Ayşe Yılmaz’ın Çırağan Sarayı’ndaki nikah törenine katıldı.

Ebru Ceylan’ın güzellik sırrı

Nikah töreninde tüm gözlerin üzerinde olduğu Ebru Ceylan iki ay önce başladığı yoga sayesinde toplam on kilo vererek fit bir görünüme sahip oldu.

 

Ebru Ceylan’ın güzellik sırrı

 

Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ebru Ceylan yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vazgeçmiyor.

 

Ebru Ceylan’ın güzellik sırrı

 

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