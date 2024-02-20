Ebru Ceylan’ın güzellik sırrı

Nikah töreninde tüm gözlerin üzerinde olduğu Ebru Ceylan iki ay önce başladığı yoga sayesinde toplam on kilo vererek fit bir görünüme sahip oldu.

Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ebru Ceylan yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vazgeçmiyor.

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