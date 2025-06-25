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Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali

Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali. İşte deetaylar...

Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın Afrası Ebrar Karabakan, Hürriyet YouTube’da Beste Sırapınar’a konuk oldu.

Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali

-Demet Özdemir, bence hayatına giren herkes için kalbe düşen ve etrafını aydınlatan nahif bir ışık gibi. Çok tatlı bir insan, iyi ki onunla çalışıyorum.

-Afra, dışarıdan bakıldığında cesur ve güçlü bir kadın gibi görünse de, benim için kırılgan bir kelebek. Gerçek hayatta onunla karşılaşsam, ona 'Güçlü ol' ve 'Ablanı dinle' derdim.

Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali

-Resim çizmeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyorum.

Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali
-Özel hayatımda arkadaşlarıma, aileme ve sevdiklerime karşı duygusal ve çok sahiplenici biriyim.


-Kariyerimde öncelikle kendi ülkemde ve sonrasında yurtdışında güzel işlere imza atmak istiyorum. Hayallerimden biri de bir süper kahramanı canlandırmak.

 

 

 

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