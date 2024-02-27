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DZO’dan yeni tekli: Nevale

Rap müziğin genç temsilcilerinden DZO’nun beşinci single çalışması “Nevale” 1 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

DZO’dan yeni tekli: Nevale

Kendi janrında yaptığı başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine toplayan ve adından sıkça söz ettiren besteci, mc ve rapper DZO; “Nevale” isimli yeni solo çalışmasıyla da iddialı.

DZO’dan yeni tekli: Nevale

Sözü ve bestesi DZO’ya (Öner Barbaros Bayram) ait olan şarkının aranjesinde ise Berk Kirtiş imzası bulunuyor. Şarkı; dikkat çekici, iddialı sözleri ve ritmik aranjesi ile de ön plana çıkıyor.

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