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Duygularımı belli ederim

Genç ve başarılı oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, çekimleri Maximum Uniq Box’ da gerçekleşen ve İbrahim Selim’in YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim’le Bu Gece” programına konuk oldu. Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu. 

Duygularımı belli ederim

Sempatik tavrıyla da dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun; isminin hikayesini de paylaştı. Ailem hepsini koymak istemiş, karar verememişler diyen oyuncu; ablasının Su ismini koyduğunu, babasının Burcu’yu annesinin de Yazgı ismini koyduğunu söyledi. 

Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan Coşkun, küçük yaşta oyunculuğa başlamasına rağmen adaptasyon sorunu yaşamadığını ve hep sanatla ilgili olduğunu söyledi. Oyunculuğu çok sevdiğini söyleyen Yazgı Coşkun, dram dizilerinde yer almanın kendisini hiç zorlamadığını ve çok sevdiğini ifade etti. Sanatın her dalına karşı ilgisi olduğunu da anlatan Coşkun,piyano çaldığını ve  dans etmeyi çok sevdiğini, hip-hop, Flamenko ve bale dersleri aldığını söyledi.  

Duygularımı belli ederim

Mesleği dışında da hayallerini açıklayan Coşkun,” atları çok seviyorum, ileride bir at çiftliğim olmasını çok isterim” dedi. 

Prenses gibi büyütüldüm”

Ailesinde de en küçük çocuk olduğunu söyleyen Coşkun; “Ailem beni prenses gibi büyüttü” dedi. 

Ne hissediyorsa onu söylemeyi tercih ettiğini söyleyen Su Burcu Yazgı Coşkun; “Ben saydam biriyim, karşımdakiyle iyi iletişim kurarım çünkü duygularımı çok net belli ederim” dedi. Hayal kırıklığı yaşadıktan sonra hemen kendimi toparlamalıyım gibi düşünmüyorum, insan yas sürecini yaşamalı ağlamak istiyorsa ağlamalı, o acı yaşanmalı. 

 İbrahim Selim'le Bu Gece, 25 Kasım'da Maximum Uniq Box'da...

 

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