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Duygu yüklü düet

Müzik piyasasının yükselen sesleri Duygu Kutlu ve Ersin Ertürk, dinleyicilerine etkileyici bir düet ile seslendiler.

Duygu yüklü düet

2K prodüksiyon etiketii ile Sözleri ve müziği İbrahim Dizlek’e ait olan “BİR TEK ETMEZSİN” adlı bu duygusal şarkı, dinleyicilere derin bir ayrılık hikayesini yalın ve etkileyici bir dille aktarıyor.

Şarkının sözleri, aşkta yaşanan hayal kırıklıkları ve gururun ön plana çıktığı bir anlatı sunuyor. Duygu Kutlu ve Ersin Ertürk’ün güçlü vokalleri, bu etkileyici sözlerle birleşerek dinleyicilerin kalbine dokunmayı başarırken parça çok kısa bir sürede tüm platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasında yerini aldı. 

Düzenlemesi ve mix-mastering’i Ercan Bal tarafından yapılan şarkının yönetmen koltuğunda Emre Taygar yer aldı.

 

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