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Duygu Soylu’dan yorumculuk dersi: Güneyde Bir Yere

Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla, müzik otoritelerinin  dikkatini çekmeyi başaran ve pop müziğin en güçlü kadın sesleri  arasında gösterilen Duygu Soylu, “Güneyde Bir Yere” isimli son çalışmasını  Kenan Doğulu prodüktörlüğünde Doğulu Music etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı.

Duygu Soylu’dan yorumculuk dersi: Güneyde Bir Yere

Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na müziği kendisine ait olan “Güneyde Bir Yere” adlı çalışmasını Gökhan Özdemir tarafından kliplendiren Duygu Soylu, “Bugüne kadar şarkılarıma gelen tepkilerden ve sesime yapılan yorumlardan oldukça memnunum. Büyük bir ekiple yol alıyoruz. Biraz iddialı bir açıklama olacak ama bu çalışmamda yeni jenerasyon meslektaşlarıma biraz yorumculuk dersi vermiş olabilirim. Dinleyenler zaten ne demek istediğimi gayet iyi anlayacak” dedi. 

Duygu Soylu’dan yorumculuk dersi: Güneyde Bir Yere

Sözlerine devam eden Soylu, “Güneyde Bir Yere şarkım tam bir yol şarkısı, bir ilişkinin bitişindeki sitem, isyan ve vazgeçişi anlatan, dinleyenlerin iliklerine kadar hissedeceği bir çalışma oldu” dedi.

Duygu Soylu’dan yorumculuk dersi: Güneyde Bir Yere

 

 

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