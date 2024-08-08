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Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı... İşte detaylar...

Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı

Fenomen Duygu Özaslan,

 Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı

Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı
Kombiniyle dikkat çeken sosyal medya fenomeninin,

 Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı

milyonluk aracını görenler şaşırdı.

Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı
Bodrum tatilinde dönen Özaslan, lahmacun fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı
Özaslan, "Bir lahmacuna bin 200 TL verdim.

 Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı

Kendimi keriz gibi hissediyorum" dedi.

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