 Duygu Özaslan'ın milyonluk oyuncağı

Fenomen Duygu Özaslan,

Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Kombiniyle dikkat çeken sosyal medya fenomeninin,

milyonluk aracını görenler şaşırdı.



Bodrum tatilinde dönen Özaslan, lahmacun fiyatlarıyla ilgili konuştu.



Özaslan, "Bir lahmacuna bin 200 TL verdim.

Kendimi keriz gibi hissediyorum" dedi.

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