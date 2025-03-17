  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar ile barıştı mı?

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar ile barıştı mı? İşte detaylar...

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar ile barıştı mı?

Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Babasıyla konuşmayan Nebioğlu'ndan sanatçıyla fotoğraf geldi.
Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar ile barıştı mı?

Nebioğlu, "Barıştınız mı?" sorusu geldi.
Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar ile barıştı mı?

Nebioğlu, "Barışmadık. Hayatımda kimseye küsmedim kendimden başka. Ama ben kendime yıllarca küsmemek için mücadele verirken oturup izledikleri için çok kızdım" diye cevap verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam starı Müjde Ar metroda görüntülendi! 20 gün önce kaza geçiren sanatçı sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
  Magazin

Yeşilçam starı Müjde Ar metroda görüntülendi! 20 gün önce kaza geçiren sanatçı sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Sümeyye Aydoğan yaşam felsefesini açıkladı!
  Magazin

Sümeyye Aydoğan yaşam felsefesini açıkladı!

Ruh sağlığı çoğu zaman diğer hastalıklarla karıştırılabiliyor!
  Yaşam - Sağlık

Ruh sağlığı çoğu zaman diğer hastalıklarla karıştırılabiliyor!

Esra Ronabar ve Barış Falay, oğulları Mavi Rüzgar'ı 1923 Müzikali'nde gururla izledi
  Magazin

Esra Ronabar ve Barış Falay, oğulları Mavi Rüzgar'ı 1923 Müzikali'nde gururla izledi

Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi
  Magazin

Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi

Pelerin'den Depresif
  Magazin

Pelerin'den Depresif