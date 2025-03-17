Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar ile barıştı mı?

Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Babasıyla konuşmayan Nebioğlu'ndan sanatçıyla fotoğraf geldi.





Nebioğlu, "Barıştınız mı?" sorusu geldi.





Nebioğlu, "Barışmadık. Hayatımda kimseye küsmedim kendimden başka. Ama ben kendime yıllarca küsmemek için mücadele verirken oturup izledikleri için çok kızdım" diye cevap verdi.

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