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Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı! İşte detaylar...

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!

Duygu Kutlu'nun yeni şarkısı "Sen Sağ Ben Selamet" arabesk müzik tutkunlarını büyüledi.

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!
Arabesk müziğin yükselen ismi Duygu Kutlu, duygusal derinliği ve sıcak sesiyle dinleyicileri bir kez daha etkisi altına alıyor.

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!
Yeni şarkısı "Sen Sağ Ben Selamet", sözleri Gülşah Kargılı'ya, müziği Bayro Şenpınar'a ait,

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!
aranjörlüğünü Ercan Bal'ın üstlendiği ve yapımcılığını Kamuran Kayra'nın yaptığı 2K Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!

Duygu Kutlu, kendine has yorumuyla ve özgün tarzıyla Arabesk müziğin kalbinde yeni bir yer edinmeye devam ediyor. "Sen Sağ Ben Selamet" adlı şarkı, derin duyguları ve samimi anlatımıyla dinleyicilere dokunmayı başardı.

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!
Etkileyici sözleri ve çarpıcı melodisiyle bu şarkı, dijital platformda dinleyenleri kendine hayran bırakarak tıklanma rekoruna doğru gidiyor.

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!
Şarkının yönetmen koltuğunda Enes Bilal Taşçı yer alırken, mix-mastering işlemleri Hakan Turhal tarafından yapıldı.

 

Yapım: 2K prodüksiyon
Yapımcı: Kamuran Kayra
Söz: Gülşah Kargılı
Müzik: Bayro Şenpınar
Düzenleme: Ercan Bal(balrecords)
Mix-Mastering: Hakan Turhal
Yönetmen: Enes Bilal Taşçı

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