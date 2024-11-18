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Dünyada iyilik var!

Geçtiğimiz günlerde kurulan ve faaliyetlerine başlayan “Dünyada İyilik Var Derneği” ilk iyilik faaliyetini engelli bir ailenin kızı olan lise birinci sınıf öğrencisi Derya Aytaç’a yaptı. Dernek başkanı ve iş insanı Menekşe Kankavi’nin çalışmalarıyla elde edilen bağışlar ile Derya Aytaç’a bir diz üstü bilgisayar ve odası için mobilya ünite alındı ve teslim edildi.

Dünyada iyilik var!

 

 

İhtiyaç sahibi tüm bireylere ve sokaklardaki sadık dostlar sahipsiz hayvanlara maddi manevi yardım ve destek amacıyla kurulan “Dünyada İyilik Var Derneği” kuruluş çalışmalarının ardından ilk “iyilik” faaliyetini de gerçekleştirdi. Yardım ve iyilik çabası içinde bulunan bir grup gönüllü tarafından hayata geçirilen Dünyada İyilik Var Derneği topladıkları bağışları ihtiyaç sahipleri için harcamayı hedefliyor.

Dünyada iyilik var!

Bu amaçla hareket eden dernek yöneticileri ilk bağışlarını dernek başkanı ve iş insanı Menekşe Kankavi’nin çalışmaları ile toplayarak Beykoz’da ikamet eden engelli bir ailenin kızı olan Celal Aras Lisesi birinci sınıf öğrencisi Derya Aytaç’ın ihtiyaçları için kullandı. Dernek kurucu üyesi ve engelli bireylerden sorumlu olan Hasan Polat’ın yönlendirmesiyle Derya Aytaç’a diz üstü bilgisayar ve odası için mobilya ünitesi alınarak teslim edildi.

Dünyada iyilik var!

Başkan Menekşe Kankavi ve kurucu üye Hasan Polat tarafından kendisine ihtiyaçları teslim edilen Derya Aytaç mutluluğunu dile getirerek eğitimi hakkında bilgi verdi. Dünyada İyilik Var Derneği Başkanı Menekşe Kankavi “İlk resmi bağışımızı bugün gerçekleştirdik. Derya Aytaç kızımızın talebi doğrultusunda yardım elimizi uzattık. Derneğimiz çok yeni fakat çok tecrübeli donanımlı bir yönetime sahibiz. İhtiyaç sahibi herkese önce sevgi sonra saygıyla yardım elimizi uzatacağız. Dünyadaki kötü insanlara inat, iyi insanlarında var olduğunu herkese bir kez daha göstereceğiz” dedi.

 

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