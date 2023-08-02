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Dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens Nişantaşı'nda scooter ile görüntülendi

Dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens Nişantaşı'nda scooter ile görüntülendi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens Nişantaşı'nda scooter ile görüntülendi

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Nişantaşı trafiğini elektrikli scooter ile aştı.

Dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens Nişantaşı'nda scooter ile görüntülendi

Galatasaray’ın geçtiğimiz yıl İtalyan kulübü Napoli’den transfer ettiği 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Nişantaşı’ndaydı.

Dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens Nişantaşı'nda scooter ile görüntülendi

Galatasaray’dan yıllık 2 milyon 900 bin euro kazanan yıldız futbolcu, otomobil yerine elektrikli scooter kullanmayı tercih etti.

Dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens Nişantaşı'nda scooter ile görüntülendi
Cep telefonuna indirdiği mobil uygulama ile yol kenarında bulunan elektrikli scooterı çalıştıran Mertens, sıkışan trafiği scooter ile aştı. Ünlü futbolcuyu scooter üzerinde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens Nişantaşı'nda scooter ile görüntülendi

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