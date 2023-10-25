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SnobMagazin.com

Dünyaca ünlü yazar Dr.John Demartini İstanbul’da

Dr. John Demartini, ünlü nefes koçu ve yazar Nevşah Fidan Karamehmet ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte okurları ile buluşuyor.

Dünyaca ünlü yazar Dr.John Demartini İstanbul’da

 

Nicole Kidman, Paris Hilton, Donald Trump, John Travolta , Julia Roberts, Brad Pitt gibi pek çok ünlüye mentörlük desteği veren dünyaca ünlü yazar ve davranış uzmanı Dr. John Demartini, ünlü nefes koçu ve yazar Nevşah Fidan Karamehmet ile ortak imza gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü yazar Dr.John Demartini İstanbul’da

Demartini Enstitüsü kurucusu ve uluslararası çok satan yazar, 27 Ekim Cuma günü D&R Kanyon mağazasında Destek Yayınları tarafından okurlarla buluşturulan Dönüştüren Deneyim, İçimizden Doğan Güç, Değerler Prensibi ve İlhamdan Doğan Kader kitaplarını imzalayacak.

Dünyaca ünlü yazar Dr.John Demartini İstanbul’da

Altın Kitabın Sırları, Sessizlik Devrimi, Nefs, Ustalar Sınıfı  kitapları, Destek Yayınları etiketiyle uzun zaman listelerde yerini alan Nevşah Fidan Karamehmet  ile ortaklaşa gerçekleşecek imza etkinliğine D&R Kanyon mağazası ev sahipliği yapacak.

Dünyaca ünlü yazar Dr.John Demartini İstanbul’da

 

 

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