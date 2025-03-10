 Dünyaca ünlü Türk yıldız Alperen Şengün sevgilisi Hannah Cherry'in ayaklarını yerden kesti!

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry'e doğum günü sürprizi yaptı.

ALL-STAR olan Şengün, sevgilisinin ayaklarını yerden kesti.

Hannah Cherry, doğum gününden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Hannah Cherry, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.



Şengün ve Cherry'in doğum günündeki romantik pozları beğeni topladı.

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