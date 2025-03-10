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Dünyaca ünlü Türk yıldız Alperen Şengün sevgilisi Hannah Cherry'in ayaklarını yerden kesti!

Dünyaca ünlü Türk yıldız Alperen Şengün sevgilisi Hannah Cherry'in ayaklarını yerden kesti! İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Türk yıldız Alperen Şengün sevgilisi Hannah Cherry'in ayaklarını yerden kesti!

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry'e doğum günü sürprizi yaptı.

 Dünyaca ünlü Türk yıldız Alperen Şengün sevgilisi Hannah Cherry'in ayaklarını yerden kesti!

ALL-STAR olan Şengün, sevgilisinin ayaklarını yerden kesti.

 Dünyaca ünlü Türk yıldız Alperen Şengün sevgilisi Hannah Cherry'in ayaklarını yerden kesti!

Hannah Cherry, doğum gününden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Dünyaca ünlü Türk yıldız Alperen Şengün sevgilisi Hannah Cherry'in ayaklarını yerden kesti!
Hannah Cherry, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Dünyaca ünlü Türk yıldız Alperen Şengün sevgilisi Hannah Cherry'in ayaklarını yerden kesti!
Şengün ve Cherry'in doğum günündeki romantik pozları beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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