Dünyaca Ünlü Şarkıcı Eski Sevgilisinin Eşini Instagram'dan Takibe Aldı! Takip Nedenini Açıklayarak Dikkat Çekti

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber ve eski eşi Selena Gomez fanları tarafından yine dünya magazin gündeminin ilk sırasında. Justin Bieber ve Selena Gomez'in ilişkileri beş yıl önce bitse de hâlâ anılıyorlar. Bu nedenle Gomez fanları Hailey Bieber'a sosyal medyadan kötü yorum yağmuruna tutuyor.

Hailey Bieber, sosyal medyada hakarete uğramaya devam ederken Selena Gomez, Bieber'ın konuyla ilgili kendisine ulaştığını söyleyerek, hayranlarına kötü yorum yapmamaları ve herkese karşı nazik olmaları gerektiğini ifade etti.

Gomez, Instagram'dan, "Hailey Bieber bana ulaştı ve ölüm tehditleri ile nefret dolu mesajlar aldığını söyledi. Bu, benim asla savunduğum bir şey değil. Hiç kimse nefret ve zorbalık gibi deneyimler yaşamamalı. Ben her zaman nezaketi savundum ve gerçekten tüm bunların durmasını istiyorum" dedi.

Selena Gomez, eski sevgilisinin eşi Hailey Bieber'i Instagram'dan takine aldı.

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