 Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans Nişantaşı'nda pazar günü kapalı olan pırlanta mağazası açtırdı

Yunanistan konseri öncesi Türkiye'ye tatile gelen dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans, Nişantaşı'nda pazar günü kapalı olan Venta pırlanta mağazasını açtırdı. Solisti olduğu grubun 50'nci kuruluş yıl dönümü için çıktıkları dünya turnesi kapsamında Yunanistan'a gidecek olan ve birkaç günlüğüne İstanbul'u ziyaret eden 70 yaşındaki ünlü solist konakladığı Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kaldığı otelinden çıktıktan sonra mağazaları gezen Dave Evans, ardından oteline birkaç yüz metredeki Venta pırlanta mağazasına girdi.



Pazar günü kapalı olan handaki mağazayı açtırdığı görülen Evans, içeride yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra çıkışta boynundaki pırlanta kolye ile dikkat çekti. Turne boyunca kendisine eşlik eden Türk menajeri Kerim Don Carrey ile çıktığı alışveriş sonrası basın mensuplarına poz veren şarkıcının, sipariş verdiği pırlanta taşlı haç kolyeyi almak için Venta Pırlanta mağazasını açtırdığı öğrenildi.

Ayaküstü basın mensuplarıyla söyleşi yapan Dave Evans, Türkiye ve İstanbul'un büyüleyici bir yer olduğunu, insanların çok kibar ve cömert olduğunu söyledi.



Avustralya vatandaşı olan Evans, Çanakkale savaşlarını ve Türk tarihini yakından bildiğini anlatıp, Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığından bahsedip şöyle konuştu: "Büyük bir savaşçı ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk tarihini iyi biliyorum. O, dünyanın da ilham aldığı çok büyük bir lider. Geçtiğimiz gün Atatürk Evi'ne gittim ve çok onur duydum. İstanbul inanılmaz ve modern bir şehir, hiç böyle beklemiyordum açıkçası çok şaşırdım. Gittiğim çoğu yerde beni tanıyıp, fotoğraf çektirmeleri hoşuma gitti. Türkler çok misafirperver ve centilmen insanlar. Burada şimdiye kadar konser vermedik ama en kısa zamanda bir organizasyon yapıp Türk seyirci ile bir araya gelmek istiyorum."

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